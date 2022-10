Ratinho Jr. e Bolsonaro vencem em Araucária

Assim como em todo o Paraná, o governador Ratinho Jr. (PSD) também conseguiu uma ampla votação em Araucária nas eleições do último domingo, 2 de outubro. Na cidade, ele obteve 65,94% dos votos válidos, o que corresponde a 48.768 votos nominais.



O segundo colocado foi o ex-governador Roberto Requião (PT), que obteve 21.908 votos (29,62%). Todos os demais candidatos não conseguiram ultrapassar a barreira dos dois mil votos.

Ainda conforme dados da Justiça Eleitoral, dos quase 85 mil araucarienses que foram às urnas, 5.926 votaram em branco e 5.954 anularam o voto.



Presidente



Já na disputa pelo Palácio do Planalto, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) levou vantagem em Araucária. Ele obteve 37.999 votos, o que corresponde a 46,43% dos votos válidos. Lula (PT) conseguiu 35.403 votos, o que corresponde a 43,26%. Percentualmente, a diferença entre um e outro é bem inferior ao que se viu no Paraná, onde Bolsonaro alcançou 55,26% dos votos válidos e Lula 35,99%. Já no cenário nacional, o petista obteve 48,43% dos votos válidos contra 43,20% do atual presidente. Ambos disputam o segundo turno no próximo dia 30 de outubro.



Brancos e nulos



Em Araucária, o número de eleitores que anulou ou votou em branco para presidente foi bem inferior ao que se viu nas outras disputas. Aqui, os votos em branco totalizaram 1.806 e os nulos 2.398.