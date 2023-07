Ratinho Jr. entrega 27 novos ônibus metropolitanos para Araucária

Depois de muitos anos, o transporte coletivo metropolitano araucariense está ganhando a maior renovação simultânea da frota de ônibus que atende a nossa comunidade. São 27 novos ônibus, todos zero quilômetro, ano 2023.

A renovação da frota metropolitana só está sendo possível graças ao trabalho do Governo do Estado por meio da Agência de Assuntos Metropolitanos (AMEP), que autorizou as empresas que operam o sistema de transporte coletivo a adquirirem os novos veículos. “Essa entrega faz parte de um planejamento estratégico para melhorar o transporte público para a Região Metropolitana, para levar mais conforto aos trabalhadores e a todos os passageiros que fazem diariamente o trajeto entre as cidades vizinhas e a nossa Capital”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Jr. (PSD).

A entrega oficial desses ônibus aconteceu na segunda-feira, 3 de julho, em solenidade realizada no Palácio Iguaçu. Além dos 27 ônibus para Araucária, o Governo do Estado entregou outros 73 veículos para atender o transporte coletivo das demais cidades da região metropolitana. Individualmente, Araucária foi o município que mais recebeu veículos novos. “”Essa é uma importante entrega para a Araucária, representando uma renovação de 42% da sua frota operante. Uma prova do compromisso do nosso Governador Carlos Massa Ratinho Junior com a melhoria constante do atendimento do transporte coletivo na nossa região”, destacou Gilson Santos, diretor-presidente da AMEP.

As linhas metropolitanas que circulam na cidade estão sob a responsabilidade da Araucária Transporte Coletivo, que já colocou os novos ônibus para rodar. Todos os 27 novos veículos tem carroceria Marcopolo, sendo que dezesseis deles têm chassi Iveco, outros dez têm chassi Volvo e um chassi Mercedes. O investimento na aquisição desses carros ultrapassa a casa dos R$ 17 milhões.

Os novos ônibus têm motor Euro 5, menos poluentes, com capacidade para, em média, 80 passageiros cada. Desses veículos, oito tem a chamada carroceria alongada, que permite a acomodação de um pouco mais de passageiros. Todos os carros são equipados com elevadores e tem espaços específicos para cadeirantes.

Outra novidade desses veículos é que eles têm sistema de monitoramento interno, o que aumenta a sensação de segurança dos passageiros, já que tudo o que acontece dentro dos veículos fica registrado. São quatro câmeras que ajudam na identificação de casos de importunação sexual, pichações, brigas e eventuais assaltos.

Atualmente a frota operante metropolitana que atende Araucária é composta de 65 ônibus, sendo que aquisição desses 27 novos veículos representa uma renovação imediata de 40% das linhas que atendem os passageiros araucarienses. De todos esses novos veículos, 26 irão atender as linhas alimentadoras, que são a Araucária-Fazenda, Araucária-Campo Largo, Araucária-Guadalupe, Araucária-Pinheirinho, Araucária-Portão, Araucária-Contenda, Angélica-Portão e Angélica-Pinheirinho. Já o 27ª ônibus, que tem carroceria Mercedes, é multimodal e servirá para atender a linha ligeirinho, mas também a linha Guadalupe.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1370