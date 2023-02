Se tudo ocorrer conforme o planejado, uma das obras mais aguardadas da história de Araucária deve começar a sair do papel já em 2024. Trata-se da continuação da PR-423, ligando a cidade aos municípios de Curitiba e Fazenda Rio Grande pela região Sul do Município.

O prolongamento da via consta do mega pacote de obras anunciado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) nos últimos dias e já está com o projeto que embasará a licitação praticamente pronto, faltando apenas uma adequação ao estudo original, o qual irá prever a construção de uma trincheira no cruzamento da continuação da PR-423 com a rua Lídia Zampieri, no bairro Tindiquera. Essa trincheira não constava do projeto original porque apenas recentemente a Prefeitura de Araucária decidiu tirar do papel a abertura da Lídia, ligando o polo de combustíveis instalado ao longo da rua Eli Volpato, no bairro Thomaz Coelho, a rua Marcelino Jasinski, no conjunto São Sebastião.

A parceria entre a Prefeitura de Araucária e o Governo do Estado, inclusive, prevê que as despesas com a adequação do projeto para incluir a construção da trincheira seja bancada pelo tesouro municipal.

Traçado

A continuação da PR-423 é considerada uma das principais obras de infraestrutura da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tanto é que vem sendo chamada de o novo Contorno Sul. O traçado dessa via terá início bem ao lado de onde fica a empresa CSN. Serão cerca de 9,5 quilômetros de estrada, criando uma nova opção de ligação entre a Rodovia do Xisto (em Araucária) com Curitiba e Fazenda Rio Grande, na BR-116.

O novo trecho contará com pavimento em concreto e irá funcionar como um segundo anel de desvio na região sul da Capital, tirando cerca de 25% do tráfego do atual Contorno Sul na interseção com a BR-116, na região do Ceasa.

Traçado da PR-423 cortará boa parte da região Sul de Araucária.

De acordo com o projeto que embasará a licitação da obra, toda a extensão da continuação da PR-423 será em pista dupla, com ciclovias na marginal, iluminação pública e dispositivos de segurança. O projeto finalizado deverá ser entregue no segundo semestre de 2023 e a obra, estimada em cerca de R$ 550 milhões, já inclui os custos de desapropriação de áreas às margens da rodovia. A contratação deve ocorrer no começo de 2024. “O Contorno Sul original foi criado pelo governo federal na década de 90 e precisávamos desafogar o crescente fluxo de veículos que vai de Fazenda Rio Grande até Araucária, ligando também até Balsa Nova. É uma obra complexa, que passa próxima à Refinaria Presidente Getúlio Vargas, mas que tem projeto pronto e recurso garantido”, afirmou o governador Ratinho Jr.

Satisfeito em poder ver a continuação da PR-423 saindo do papel, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) destacou que esta é mais uma prova de que quando os políticos pensam nas cidades as grandes obras acontecem e melhoram a vida das pessoas. “Estamos alinhados com o Governo do Estado. Temos uma parceria desde o início da minha gestão. O governador Ratinho Jr. tem dedicado sua atenção a nossa cidade, que é o maior polo industrial do Sul do país. Nós também temos feito a nossa parte, investindo pesado em obras de infraestrutura, as quais estão garantindo as bases para que Araucária continue crescendo e se desenvolvendo de maneira consistente, analisou.