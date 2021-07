Rayssa Rafaela encantou no The Voice Kids e fez os três técnicos virarem as cadeiras

Foto: Globo

Rayssa Rafaela, 12 anos, representante de Araucária no The Voice Kids, programa transmitido pela Rede Globo, cantou e encantou a todos na tarde de domingo, 18 de julho. Rayssa se mostrou segura no palco, esbanjou talento ao cantar “Minha Felicidade”, sucesso de Roberta Campos, e fez os três técnicos, Carlinhos Brown, Gaby Amarantos e Michel Teló, virarem as cadeiras para ela.

Emocionada e radiante, Rayssa disse ter ficado orgulhosa ao ver que o trio tinha virado as cadeiras. “Estou orgulhosa em ver que vocês três viraram pra mim”, disse a cantora ainda no palco. Em seguida, escolheu o time de Carlinhos Brown.

Rayssa comentou após a sua apresentação, que não imaginava que as três cadeiras iriam virar pra ela. “Acredito no meu potencial, mas sinceramente achei que o Michel Teló, por ele ser mais pro lado do sertanejo, não iria virar, e ele ainda me elogiou, dizendo que eu canto igual gente grande, e isso me surpreendeu”, comemorou.

Confira a apresentação

Próximo desafio

No próximo domingo, dia 25, o The Voice entra na última fase das Audições às Cegas. A próxima fase será a das Batalhas e Rayssa afirmou estar otimista. “Minhas expectativas para as próximas etapas são grandes, porém acho que tudo na vida tem um propósito, então estou me divertindo muito só pelo fato de já ter passado nas audições às cegas. Não me preocupo se não seguir adiante, pois todos que estão lá cantam muito e acredito no potencial deles. Vou aprender muito com todos os kids. Só tenho a agradecer de ter conseguido chegar até aqui. Sonho realizado, e o que vir daqui pra frente, é só gratidão”, disse a jovem.

Se passar da fase das Batalhas, a cantora araucariense vai encarar o Tira-teima, depois virão as Quartas de final, a Semifinal e a Final.

Texto: Maurenn Bernardo