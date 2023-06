Reabertura da Fafen é tema de reunião da Assembleia Legislativa

A possibilidade de reabertura da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (FAFEN-PR) foi o tema de uma reunião realizada nesta terça-feira, 13 de junho, na Assembleia Legislativa do Paraná.

O encontro foi proposto pela deputada estadual Ana Júlia (PT) e reuniu representantes do Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina (Sindipetro-PR/SC) e da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP). A FAFEN foi fechada em março de 2020, causando cerca de mil demissões, entre trabalhadores próprios e terceirizados.

Na reunião dessa semana, a deputada defendeu a reabertura da unidade, já que isso geraria positivos impactos econômicos e sociais. “A reabertura da fábrica de fertilizantes é muito importante, pois sempre posicionou o Estado do Paraná com um grande produtor de fertilizantes. Além disso, também é responsável pela nossa área industrial na região de Araucária. Precisamos da reabertura da FAFEN para que o Paraná consiga voltar a produzir fertilizantes e outros insumos para melhorar nossa industrialização e economia, valorizando o trabalho de uma empresa nacional. Além das questões econômicas, esta é uma questão muito importante pra toda a sociedade”, destacou a parlamentar.

Da mesma forma, os representantes do Sindipetro defenderam a reabertura sob o argumento de que a fábrica contribui para diminuir a dependência brasileira de fertilizantes nitrogenados importados. O presidente do Sindpetro, Alexandro Guilherme Jorge, explicou que o encontro é importante para debater o tema com os representantes da indústria. “A volta do funcionamento da Fafen significa soberania para o Estado. Hoje, nós importamos praticamente todo o fertilizante consumido. Este é um subsídio básico para nossa agroindústria”, comentou.

A possibilidade de reabertura da FAFEN tem ganhado corpo ao longo das últimas semanas desde que um vídeo em que a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que este é compromisso do Governo Federal. “A possibilidade de reabertura é muito grande, pois é uma prioridade do Governo Federal a valorização das empresas estatais, da Petrobras e a industrialização do nosso país. Então, tendo isso em vista, as chances da gente conseguir reabrir são bem altas”, reforçou a deputada.

Em abril, várias entidades participaram de um ato que reivindicava a reativação da fábrica e a recontratação de todos os demitidos. A unidade operava desde 1982 e era responsável pela produção de 30% do mercado brasileiro de ureia e amônia e 65% do Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), aditivo para veículos de grande porte que atua na redução de emissões atmosféricas.

A reunião contou ainda com a participação do gerente de assuntos estratégicos da Fiep, João Arthur Mohr, e do coordenador de gerência de relações governamentais da entidade.

Edição n. 1367