Reposição salarial ao funcionalismo custará quase R$ 30 milhões aos cofres públicos

Quase R$ 35 milhões. É quanto custará anualmente aos cofres municipais o reajuste salarial e no valor do auxílio-alimentação dos servidores públicos anunciados esta semana pela Prefeitura de Araucária.

Conforme levantamento feito pela Secretaria Municipal de Finanças (SMFI), a reposição de 3,83% nos vencimentos dos servidores impactará as despesas com pessoal do Município em cerca de R$ 26 milhões a cada doze meses. Já os 10% de reajuste no auxílio-alimentação, que passará de R$ 1.000,00 para R$ 1.100,00, representam outros R$ 6,6 milhões a mais anualmente.

O anúncio oficial dos índices de reajuste foi repassado por representantes do secretariado da Prefeitura aos sindicatos que representam os servidores públicos municipais em reunião realizada na tarde desta terça-feira, 20 de junho. As entidades ainda tentaram uma nova mesa de negociação para essa quarta-feira (21), porém a administração do prefeito Hissam Hussein Dehaini informou que – dentro da disponibilidade financeira atual do Município – esses eram os percentuais possíveis.

A expectativa agora é a de que até o final desta semana, Hissam encaminhe à Câmara de Vereadores um projeto de lei implantando os reajustes nos salários e no auxílio-alimentação dos servidores. No parlamento, o texto precisará passar pelas comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para análise. Após, os textos serão levados ao plenário para votação em duas sessões. Na sequência, retorna à Prefeitura para sanção e publicação.

Índice mudou um pouco

Ainda conforme apurado pelo O Popular, o índice de reajuste ao salário dos servidores divulgado na reunião com os sindicatos precisou ser recalculado. Inicialmente era de 3,74%, pois considerou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado nos últimos doze meses. Porém, como a legislação diz que para efeitos de reposição o período a ser considerado é de maio de 2022 e abril de 2023, o percentual subiu para 3,83%.

A reposição salarial ao salário dos servidores alcançará também os servidores do Poder Legislativo e os aposentados e pensionistas vinculados ao Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA).

Edição n. 1368