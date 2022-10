República Fight está preparando um super campeonato de lutas para novembro

Com promessa de reunir grandes lutas de artes marciais em uma mesma noite, o CT República Fight irá promover um super campeonato no dia 12 de novembro (sábado), com apoio da Confederação do Brasil de Muay Thai. O card será composto por 10 lutas, nas modalidades de muay thai, boxe e jiu jitsu e será divulgado apenas na semana do evento.



Os ingressos já estão à venda e poderão ser adquiridos via WhatsApp (41) 99605-3341, para retirada nos seguintes locais: República Fight – Avenida Archelau de Almeida Torres, 1888; ou na DBCELL- Rua Pedro Druszcz, 160, Centro.



O campeonato tem patrocínio da Don Nato Pizzaria e da Rockers Moto Burguer e apoio da Ju Simas Confeitaria, DBCell e Jornal O Popular.



Sobre o CT



O CT República Fight oferta aulas de muay thai, jiu jitsu, funcional, boxe, taekondo e wrestling. O endereço é Avenida Archelau de Almeida Torres, nº 1888, telefone (41) 99605-3341.



Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo