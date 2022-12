Notas Políticas — Republicanos

Em nota veiculada na semana passada por esta Coluna, informamos que o PL local realizou encontro político com a participação de outros dois partidos: Agir e do Mais Brasil (que é a fusão entre PTB e Patriotas). Porém, por uma falha de comunicação, a organização da reunião esqueceu de mencionar que do bate-papo também participou o Republicanos. A ideia dessas quatro agremiações é construir uma pauta comum, de olho na população conservadora de Araucária, para que possam formar uma chapa competitiva em 2024.