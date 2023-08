Restam dois dias! Mutirão de renegociação de dívidas está chegando ao fim

O “Renegocia”, realizado pelo Procon Araucária, que começou no dia 19 de julho, está chegando ao fim, o último dia para renegociar suas dívidas através do mutirão é na sexta-feira, 11 de agosto.

A ação é voltada às pessoas que possuem dívidas bancárias adquiridas por empréstimos, cartões de crédito ou até mesmo dívidas não bancárias, como contas de água, luz, linha telefônica, entre outras e sem limite de valores.

Desde que começou, já foram renegociadas mais de 120 dívidas com percentual de 71% de efetividade na resolução de renegociações. “O programa está sendo um sucesso. Em julho, quase 500 pessoas procuraram o Procon e mais de 400 vieram exatamente com reclamações, denúncias e consultas de renegociação. É um número bem elevado em comparação com os outros meses, que realizamos cerca de 220 atendimentos mensais”, explica o diretor do Procon local, Cleber Soczek.

Interessados em participar do mutirão podem ir presencialmente até o Procon Araucária, que está localizado na marginal da Rodovia do Xisto, 5815, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, ou podem optar pelo modo virtual, acessando o site: consumidor.gov.br.