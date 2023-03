Restante da semana terá céu limpo e sem chuva

Segundo o Simepar, a previsão do tempo para o restante da semana em Araucária será de céu limpo, com probabilidade de chuva de 0%. Nessa quinta-feira (16/03) a máxima é de 25° e a mínima de 17°, com rajadas de ventos de até 35 km/h.

Na sexta-feira (17/03) as rajadas de ventos serão de 39 km/h, com 24° de máxima e 16° de mínima. No sábado (18/03) a temperatura volta com máxima de 25°, já a mínima será de 14°. Os ventos também diminuem para 28 km/h. No domingo (19/03) a máxima continua com 25°, e a mínima volta para 16°, com as rajadas de ventos caindo para 25 km/h.

Foto: Marco Charneski.