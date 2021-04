Restaurante Vô Chico reabre para almoço no salão neste domingo

O salão é amplo e ao mesmo tempo aconchegante, permitindo conforto e segurança para os clientes. Foto: Marco Charneski

Que a comida feita pelos nossos avós é inigualável, todo mundo sabe. Aquela deliciosa costela no tambor, a alcatra, o pernil e o frango assados, o saboroso risoto, a maionese, a farofa, a salada, o vinagrete, o tradicional feijão cavalo e o inesquecível empadão, que alegravam muitas famílias nos finais de semana. São alguns dos pratos que fazem parte de uma culinária afetiva, encontrados apenas em restaurantes que servem em seus cardápios, sabor, tradição e lembranças. Assim é o Recanto Vô Chico, localizado em um amplo espaço verde, com redário, área para passeio, parquinho infantil (temporariamente fechado) e mesas ao ar livre, em pleno centro de Araucária.

O restaurante abriu suas portas no dia 28 de fevereiro, mas logo teve que fechar por conta das medidas restritivas impostas pelos decretos. Enquanto isso, funcionou dentro do que era permitido, atendendo aos domingos, apenas com almoço para retirada no balcão. Com o mais recente decreto, menos restritivo, o restaurante voltará a abrir seu salão no próximo domingo, 11 de abril, para atendimento no horário do almoço, das 11h às 14h30. Ainda assim, terá que respeitar o limite máximo de até 50% da sua capacidade, uso de máscaras e álcool em gel.

Fruto de um sonho

Jean, Claudia e Bruna no redário, que foi criado para garantir mais um espaço tranquilo para os clientes. Foto: Marco Charneski

O Recanto Vô Chico nasceu de um sonho antigo dos empreendedores Jean Ricardo Pelanda e Claudia Adriane Gebur e da filha do casal Bruna Gebur Pelanda. Há 15 anos comandando a Z4 Auto Center, eles sempre tiveram o desejo de abrir um restaurante de comida caseira, para levar às pessoas aqueles temperos e sabores especiais que só sentimos na casa dos nossos avós. “No ano passado, quando finalmente decidimos abrir o restaurante, fomos surpreendidos pela pandemia. Nosso sonho teve que ser adiado. Em fevereiro deste ano conseguimos abrir o salão, e infelizmente vieram os decretos, e fechamos, com atendimento apenas para retirada no local. Agora, finalmente, vamos reabrir o salão, mesmo que não seja para vê-lo lotado, como sempre sonhamos, mas já é um importante recomeço”, comenta Claudia.

Café colonial

No final de semana (sábado e domingo), dias 17 e 18 de abril, os empreendedores vão inaugurar um delicioso café colonial, que será servido a partir das 15 horas. O cardápio está repleto de delícias, como bolos caseiros de cenoura, fubá, laranja, chocolate e banana, sobremesas, brigadeiro, pudim de leite, canjica, empadão, salgadinhos, quiche, torta salgada, cachorro quente, pão com pernil, queijo, linguiça colonial, sopa de mandioca com carne, e muito mais.

Serviço

Cardápio tem gostinho de comida caseira, que remete às pessoas aos almoços de domingo, na casa dos avós. Foto: divulgação

Venha conhecer o Restaurante Vô Chico, um local agradável, com uma ampla área verde, em plena cidade. O endereço é rua Dr. Guilherme da Morra Correia, 251, Centro, telefone (41) 99104-6968.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021