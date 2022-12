Reta final: preparação para 2a fase do vestibular UFPR 2023

Acontece nos dias 4 e 5 de dezembro a segunda fase do Vestibular 2023 da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Vão participar 10.014 candidatos aprovados na primeira fase e mais 554 “treineiros”, que não concorrem a vagas. O ensalamento está disponível a partir do dia 30 de novembro no site do Núcleo de Concursos.

A nova etapa da prova seletiva abrange produção e compreensão de textos, com três questões discursivas. Essa parte é comum a todos os candidatos e acontece no dia 4, às 14h. No dia 5 haverá provas específicas com questões discursivas nas disciplinas de matemática, biologia, física, química, geografia, história, sociologia e filosofia. Para os estudantes que concorrem a vagas dos cursos de Música e Design de Produto haverá provas de habilidades específicas.

A coordenadora de Ensino Médio do Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus, Rosangela Dambroski dos Santos, dá algumas dicas para os candidatos que vão participar da prova: “na reta final é importante tentar manter a calma e o equilíbrio. A fase de estudos durante o ano trouxe muita bagagem e preparação, agora é hora de colocar em prática e confiar no seu potencial”, explica.

Confira algumas dicas para a reta final:

Reveja provas antigas

Apesar da última edição do vestibular ter sido em fase única, em 2020 a UFPR seguiu o modelo de duas fases. Resolver as questões desta edição ajuda a entender o que os avaliadores procuram e como é o ritmo de prova.

Pratique a formulação de parágrafos

Exercitar e praticar sua argumentação é algo que pode ajudar em todas as disciplinas, já que as questões serão dissertativas. Pratique formular a introdução, argumentação e conclusão das questões, assim sua velocidade e encadeamento de ideias serão de forma cada vez mais fluida.

Leia com atenção redobrada os enunciados

Entender exatamente o que a questão pede é o ponto mais importante. Por isso, leia com atenção, grifando partes relevantes e verbos de ação para evitar cair em pegadinhas ou mal entendidos.

Leia e ganhe repertório

A leitura é uma grande aliada da escrita de modo geral. Ler diferentes materiais como livros didáticos, jornais, revistas, matérias longas e curtas na internet e livros de ficção e não ficção é essencial para trazer repertório, argumentação e estilo na escrita.

Foto: Divulgação.