Revitalização da Praça do Maranhão no Costeira finaliza no próximo mês

As obras para a revitalização da Praça do Maranhão, localizada próxima ao CMEI Maranhão, na Rua Francisco Drewniak, no Costeira, devem ser finalizadas no mês de abril. Os serviços a serem concluídos são a instalação da grama sintética na quadra e os acabamentos de pintura.

O projeto está sendo desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Planejamento. A praça contará com quadra de futebol society com arquibancada, um novo bicicletário com capacidade para 10 bikes, além de uma pista de skate, duas mesas de tênis de mesa, parquinho infantil e academia da terceira idade. Também recebe as ações de paisagismo e bancos.

Foto: Carlos Poly/SMCS.