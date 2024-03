Revitalização de duas praças municipais deverá ser concluída no primeiro semestre

Duas praças importantes de Araucária, que estão passando por obras de revitalização, serão entregues para uso da população no primeiro semestre deste ano.

Uma delas é a Praça Alberto Markovicz, localizada no bairro Thomaz Coelho, que atualmente recebe a estrutura metálica da quadra. O vestiário também está na fase de acabamento, enquanto os serviços externos estão quase finalizados.

A obra iniciou em 30/12/2022, com o prazo de execução para 30/08/2023. Após aditivo, o prazo foi estendido para 28/12/2023. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a empresa contratada não finalizou os serviços no prazo determinado e, após notificações e questionamentos da fiscalização, se comprometeu em finalizar a obra até 30/03/2024.

O projeto da Praça Alberto Markovicz, que está sendo revitalizada com recursos do próprio Município, prevê a construção de uma quadra coberta com um vestiário/banheiro, instalação de novos equipamentos de academia da terceira idade e parque, revitalização das calçadas, instalação de postes de iluminação, instalação de calhas e revitalização do estacionamento do CMEI Maria Ferreira. “Nesse momento, já foram instalados os equipamentos da academia, mas só poderão ser liberados para uso da população após a finalização de toda a obra, uma vez que ainda estão sendo executados serviços no entorno dos equipamentos”, explica a SMOP.

A Praça São Sebastião, no bairro Tindiquera, teve as obras de revitalização iniciadas em 20/11/23. Até agora já foi realizada a movimentação de terra (organização dos platôs), execução do piso de concreto para a academia e pista de patinação, fundação das arquibancadas e estrutura do alambrado, execução da quadra de areia, drenagem da quadra e execução do paver da Rua João Woski.

Ainda estão em andamento a infraestrutura elétrica, instalação do alambrado, execução das arquibancadas e o paver da Rua José Wsoek. O projeto prevê ainda mais 4 platôs (com parquinho e piso emborrachado), instalação dos postes e iluminação, revitalização na área das árvores e paver na Rua Marcelino Jasinski.

Conforme a SMOP, o prazo de término da obra é até 20/07/2024. A Praça está sendo revitalizada com parte dos recursos oriundos do próprio Município, e parte proveniente de royalties e compensações financeiras e patrimoniais não previdenciárias.