Rifa para ajudar famílias carentes segue e organizadora pede ajuda das pessoas

A rifa da bicicleta ainda tem vários números, e vale apena comprar um e arriscar a sorte. Foto: divulgação

A líder comunitária Irlene Ribeiro, moradora do jardim São Sebastião, conhecida pelo trabalho social que realiza junto às comunidades carentes de Araucária, organizou uma rifa para arrecadar recursos e ajudar mais de 100 famílias necessitadas, a maioria delas de refugiados da Venezuela, que atualmente vivem na ocupação irregular conhecida como Santa Cruz, no bairro Capela Velha.

A rifa é de uma bicicleta Caloi supra alumínio, de 21 marchas, com excelentes acessórios, que foi doada pela loja Tarta Bikes. Cada número sai por apenas R$ 5,00 e para adquiri-los, basta entrar em contato pelos fones (41) 99611-2411 (Irlene) ou (41) 99836- 4098 (Laíde). O pagamento poderá ser feito via PIX, a combinar com as vendedoras.

“Temos poucos números vendidos, porque as pessoas acham caro o valor de R$ 5,00, mas a bicicleta custa mais de R$ 2.000, e além da chance de ganhar esse valioso prêmio, elas ainda estarão ajudando centenas de pessoas que estão passando fome, literalmente”, comentou a voluntária.

Além da rifa, as pessoas podem ajudar fazendo doações a qualquer momento. É possível doar alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, calçados. “Agradeço de coração a todos aqueles que sempre colaboram com meu trabalho social e também aos que ainda serão tocados no coração e ajudarão nessa campanha”, disse Irlene. O fone para quem quer fazer doações é o (41) 99611-2411.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021