Risotolândia promove feirão de empregos no feriado de segunda-feira (30/10)

O feriado de segunda-feira não será um dia de descanso para aqueles que buscam uma chance no mercado de trabalho, pois o feirão de emprego da Risotolândia será uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar em diferentes áreas profissionais.

O evento promete abrir portas para cerca de 100 novas oportunidades de trabalho, e sabe qual a melhor notícia? A maioria das vagas disponíveis não requer experiência prévia.

As oportunidades são para diversos setores, como produção, logística, limpeza e muito mais, atendendo a variados perfis de candidatos.

Sem dúvida alguma, o feirão de empregos da Risotolândia será o empurrãozinho que faltava para aqueles que estão em busca do primeiro emprego ou desejam mudar sua área de atuação.

Os interessados em participar do feirão devem comparecer à sede da Risotolândia, situada na rua Luís Franceschi, 657, no bairro Thomaz Coelho, das 14h às 16h. Não é necessário realizar inscrição, basta comparecer no local munido dos seus documentos pessoais.

Outra informação importante é que, embora não seja obrigatório, é recomendável levar seu currículo para facilitar o processo de inscrição e seleção, além de fornecer informações adicionais sobre suas qualificações aos recrutadores.

Então, se você está em busca de uma oportunidade de emprego, não perca essa chance. Marque aí na sua agenda: compromisso imperdível na segunda-feira, 30 de outubro, das 14h às 16h, na sede da Risotolândia, em Araucária. Boa sorte a todos os candidatos!