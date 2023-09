Rodada adiada da Copa da Amizade será no sábado (02/09)

No próximo sábado (02/09), acontece a rodada atrasada do Quadrangular da Copa da Amizade, que teve que ser cancelada no sábado passado (26/08) por conta das chuvas. O Costeira FC, time que representa Araucária, ainda comemora a vitória sobre o Piraquara na última rodada, o que o faz seguir confiante e empolgado na competição, cobiçando uma vaga na grande final.

Já pela Copinha Repescagem os times araucarienses Grêmio e Araucária conseguiram bons resultados na última rodada e também estão focados em manter o desempenho que vem apresentando. Acompanhe os jogos da próxima rodada.

Rodada de sábado (02/09)

Quadrangular Copa da Amizade

Costeira X Fanático

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 9h45

Copinha Repescagem

Grêmio X Terra Nostra

Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 08h45

Araucária X Canarinho

• Local: Estádio Pedro Nolasco Pizatto

Horário: 10h45

Edição n.º 1378