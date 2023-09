Rodada decisiva acontece no sábado (30/09) e domingo (01/10)

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2023 entrou na reta final e falta muito pouco para conhecermos os campeões.

No próximo final de semana (30/09 e 01/10) quatro times do adulto e quatro do juvenil irão brigar na semifinal, por uma vaga na disputa pelo título. Pelo Juvenil os quatro semifinalistas são o Jatobá, Chantilli, Contenda e Gapar, e pelo Adulto seguem na disputa os times do Três Jardins, Contenda, Jatobá e Grêmio.

Rodada atrasada

No domingo (24/09) a Primeirona colocou em dia a tabela de jogos com a realização da segunda rodada da competição, que estava atrasada. Os jogos foram decisivos para a classificação dos oito times. Pelo Juvenil os times do Gapar e Chantilli empataram em 2X2, Contenda venceu o Três Jardins por 3X1 e o Jatobá ganhou do Grêmio por 4X1. E pelo Adulto o Chantilli venceu o Gapar por 2X0, Três Jardins fez 1X0 em cima do Contenda e o Jatobá ganhou do Grêmio por 3X1. Acompanhe os jogos da semifinal do próximo final de semana.

Sábado – 30 de setembro

Categoria Juvenil

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Jatobá X Chantilli

15h30 – Contenda X Gapar

Domingo – 01 de outubro

Categoria Adulto

Local – Estádio Municipal Emílio Gunha

13h30 – Três Jardins X Contenda

15h30 – Jatobá X Grêmio

Edição n.º 1382