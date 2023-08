Rodada que definiu os semifinalistas da Copa Inverno Araucária foi marcada por goleadas

A Copa Inverno Araucária terá sua semifinal no domingo (27/08), ficando cada vez mais perto de conhecer o campeão desta segunda edição. No domingo (20) o Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto ficou movimentado com as quatro partidas das quartas de final e a torcida se esbaldou com tantos gols marcados.

O Grêmio venceu o PSG por 5X1, o Projeto Vencer ganhou do Celtics por 5X1, Panterões venceu o América por 3X1 e o Instituto Everest ganhou do projeto De Olho no Futuro por 3X1. Dessa forma, os times que seguem para a semifinal são o Grêmio, Instituto Everest, Panterões e Projeto Vencer. Acompanhe os horários dos jogos.

Copa Inverno Semifinal

Domingo – 27 de agosto

Local – Estádio Municipal Pedro Nolasco Pizatto

13h – Grêmio X Instituto Everest

15h – Panterões X Projeto Vencer

Edição n.º 1377