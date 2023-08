Rodrigues Doces vai inaugurar sua mega loja neste sábado, 02/09

O dia mais doce do ano está chegando! Neste sábado, 2 de setembro, a partir das 8h30, a Rodrigues Doces vai inaugurar a sua mega loja, trazendo um conceito mais moderno e atrativo que irá atrair os clientes para uma nova experiência.

O projeto é arrojado e chama a atenção pelo espaço amplo para exposição e venda de produtos – agora com um mix bem mais variado e cheio de novidades, e também pelo conforto, já que permitirá melhor circulação de clientes no seu interior.

A nova loja está estrategicamente localizada na esquina do Cavalo Baio, na Av. Victor do Amaral, 829, apenas 200 metros da unidade anterior. “Percebemos uma demanda muito grande de alguns produtos que até então não estávamos comercializando, até pela questão do espaço físico limitado que tínhamos. A loja não estava comportando a ampliação no nosso mix de produtos, carecíamos de mais opções de embalagens e alguns itens para profissionais dos segmentos de confeitaria, festas e outros eventos. Agora na nova Rodrigues teremos muitas opções e também a grande novidade de um espaço específico de doces vendidos por quilo, como chocolates, drageados, marshmallow, balas, gomas, entre outros”, explica o empresário Renaldo Rodrigues, proprietário da empresa.

Segundo ele, a nova Rodrigues é uma das mais modernas do segmento, não apenas em Araucária, mas em toda a região. De um espaço de 200 m² a Rodrigues passa a contar com cerca de 500 m², mais do que o dobro para receber melhor os clientes e para que possam realizar suas compras com muito mais conforto e tranquilidade. O estacionamento próprio também é uma das facilidades que os clientes irão dispor.

“O projeto foi feito com todo esmero e cuidado pelos meus filhos Diego e Guilherme, seguindo uma proposta moderna e atrativa. Desde o layout da loja já se percebe o conceito inovador. A ideia é fazer com que as pessoas que entrarem aqui sintam-se como se estivessem no paraíso dos doces. Tenho certeza que elas ficarão encantadas com o que irão encontrar. É com grande alegria que convidamos a todos para a grande inauguração da nova Rodrigues, estaremos prontos para recebê-los com muito carinho”, convida Renaldo.

O mix de produtos foi ampliado e a organização por setores facilita a vida dos clientes

Família unida na vida e no empreendedorismo

O empresário lembra que a expansão do Grupo Rodrigues é resultado de muito trabalho, profissionalismo e dedicação. Isso porque o espírito empreendedor da família fez da empresa um dos maiores atacadistas de doces da região metropolitana de Curitiba.

Hoje a rede conta com cinco lojas e uma central de distribuição, comercializa mais de 5.000 itens de produtos, tendo como principais os doces, artigos para festas, embalagens, confeitaria e produtos para lanchonete.

Uma história de dificuldades e conquistas

A família Rodrigues chegou em Araucária no ano de 1989. De Assis Chateaubriand, no interior do Paraná, eles vieram para o Município arriscar a vida vendendo doces, incentivados pelo tio que foi doceiro em Curitiba. Também receberam o apoio de sua irmã Leonor, que já morava em Araucária. Renaldo e o irmão Ozório foram os primeiros a chegar, depois trouxeram os pais e todo o restante da família.

“Cheguei em Araucária com 21 anos e não conhecia nada sobre a cidade. Meu tio me incentivou a vir para Curitiba vender doces, porque na época ele ganhava um bom dinheiro fazendo isso. Era um sonho arriscado, estava disposto a fazer algo que não tinha certeza se iria dar certo ou não”, relata Renaldo.

Ele diz que a família Rodrigues foi muito bem acolhida em Araucária e lembra como se fosse hoje do dia em que chegou no Jardim Califórnia e foi recepcionado pela irmã. Logo depois a família se mudou para o Jardim Ipês, onde morou por muitos anos, até começarem a abrir lojas. “Não tinha onde ficar e minha irmã nos acolheu na casa dela. Dividíamos o espaço da casa dela com as caixas de doces e saíamos vender, como ambulantes. Foi assim o início de tudo”, relembra.

Os irmãos Renaldo, Ozorio e Hailton, vendiam seus doces usando uma Belina ano 75. “Lembro que fui em uma distribuidora de Curitiba, comprei alguns doces com todo dinheiro que eu tinha e quando saí de lá, sabia que se furasse um pneu da Belina eu não teria um centavo no bolso para consertar, pois tudo que tinha havia usado na compra dos doces. Não sabíamos onde começar a vender e foi assim que decidimos começar em cidades menores como Araucária, Contenda e Lapa. Só tínhamos a Belina, o Hailton então vendia doces na Lapa de bicicleta”, recorda Renaldo.

Para o empresário, uma forma de retribuir tudo que a cidade fez pela família Rodrigues é crescer junto, gerar renda e dar oportunidade de emprego para seus moradores. “Por isso que nos orgulhamos quando concluímos e entregamos para a cidade um projeto grandioso como esse da nova loja”, frisou.

Quem entrar na loja certamente ficará encantado com tantas opções de doces.

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1378