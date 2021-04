Rolezinho de dupla de ciclistas já percorreu cinco cidades da RMC

Marcos e Joel já percorrem cinco cidades da RMC, e estão apenas no começo da aventura. Foto: divulgação

O projeto “RMC: um rolezinho por 29 cidades”, criado pelo professor de Geografia Marcus Matozo e pelo analista de sistema Joel Hartmann Junior, já visitou cinco municípios da região metropolitana de Curitiba. De bicicleta, a dupla percorre grandes percursos, registra todos os lugares por onde passa e no final produz um vídeo, com imagens, fotos e informações sobre cada cidade. O vídeo pode ser conferido no canal do YouTube “Marcus Matozo Geografia Fora de Sala”, ou no Instagram “Marcus Matozo”. O rolezinho dos ciclistas araucarienses começou no dia 27 de março e desde então, eles já visitaram as cidades de Campo Largo, Contenda, Balsa Nova, São José dos Pinhais e Quitandinha.

Marcus e o cunhado Joel sempre foram apaixonados pelo ciclismo, e com esse projeto acabaram unindo o prazer de pedalar com o cicloturismo, onde estão aprendendo, e ensinando, através dos vídeos, um pouco da história e da cultura de cada lugar que visitam. O roteiro da dupla não é fixo, eles se encontram no final de semana e decidem na hora para onde vão. “Nós dois temos nossos trabalhos e não dá para estabelecer um planejamento. A gente decide na hora mesmo, e fica até mais divertido”, conta Marcus.

A aventura da dupla conta com o apoio da D2 Bike de Araucária.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021