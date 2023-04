Rotary Club de Araucária terá 9ª edição da Caminhada e Almoço do Companheirismo

A 9ª edição da Caminhada e Almoço do Companheirismo do Rotary Club de Araucária será no próximo domingo, 2 de abril, com início às 9h30. A concentração acontece em frente ao Complexo Municipal Moinho Aleixo Panek, na rua Romualdo Sobocinski (início da Estrada de Campo Redondo), para um percurso de 9km, até a Chácara de Eventos Panek, no Capinzal. A expectativa do Rotary é reunir entre 500 a 600 pessoas no evento.

“Será um domingo voltado às famílias, para quem não conseguir caminhar os 9km haverá ônibus acompanhando para dar suporte. Contamos também com o grupo de corrida da Rodrigues que fará um treinão neste dia e se juntará aos participantes da caminhada. Além disso, teremos todo o suporte e segurança durante o trajeto, feito pelos nossos parceiros da Guarda Municipal, além da distribuição de água e frutas gratuitamente”, explica a diretoria do clube.

A taxa de inscrição para quem quiser participar da caminhada será de R$10,00 e dá direito a concorrer ao sorteio de uma bicicleta, que será feito na chegada da caminhada. A renda terá parte revertida para a Banco de Mobilidade do Rotary, programa que consiste na distribuição de cadeiras de rodas para pessoas que possuem dificuldades em se locomover e outra parte revertida para a compra de uma cadeira padrão kids, para atender o caso especial de uma menina com comorbidades (no programa de mobilidade do Rotary as cadeiras são padrão adulto).

Almoço

Já para o almoço, que terá no cardápio coxa e sobrecoxa, risoto, maionese e saladas, os convites custam R$40,00 por pessoa, mediante reservas antecipadas. Interessados poderão adquirir junto aos rotarianos ou nos estabelecimentos parceiros do evento. Informe-se pelo fone (41) 99611-1948.

Edição n. 1356