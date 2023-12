Rothbarth agradece Araucária pela surpreendente votação no Prêmio Melhores do Ano

A Rothbarth Parafusos e Ferragens, mais uma vez, comemora o prêmio Melhores do Ano, promovido pela empresária e jornalista Gabriela Rocha. Pela 22ª vez consecutiva, a empresa foi eleita como a melhor loja de parafusos e ferragens e nesta edição teve um motivo a mais para festejar: recebeu 69% dos votos. Dos 24 anos em que o prêmio acontece, a Rothbarth só não venceu a primeira e a terceira edições. A entrega da premiação aconteceu no dia 05 de dezembro, em uma grande festa realizada no Sítio do Alemão. “Não temos palavras para agradecer toda essa confiança e credibilidade nos nossos serviços, é a prova concreta de que estamos trilhando no caminho certo”, declarou o fundador e proprietário da empresa, Udo Rothbarth.

No comando dos negócios ao lado da esposa Beatriz e do filho Fábio, o empresário diz que grande parcela do mérito pela Rothbarth ter sido escolhida como a melhor do ano no segmento, deve ser creditado aos funcionários, aqueles que estão na linha de frente, transmitindo a imagem da empresa. “Devemos muito desse sucesso à nossa equipe, sempre afinada em atender da melhor forma possível, com profissionalismo, qualidade e sorriso no rosto. Nossos funcionários impulsionam a empresa a conquistar a confiança dos consumidores, e muitos deles retornam por este ótimo atendimento. Hoje temos clientes fieis que não se concentram apenas em Araucária, mas também na região e até em outras cidades”, comentou Seu Udo.

Respeitada no mercado

A competitividade empresarial é o que mantém as empresas sempre motivadas a continuar melhorando e a superar os concorrentes. A inovação, a gestão otimizada, a tecnologia e o capital humano qualificado são fatores importante nessa disputa por um lugar no mercado. A Rothbarth Parafusos e Ferragens, presente no mercado há 25 anos, sabe muito bem lidar com a concorrência, pois está sempre mantendo esforços através da diversidade de produtos e da qualidade dos serviços prestados, suas principais marcas.

“O fato de ganharmos este prêmio há tantos anos demonstra o quanto somos respeitados no mercado, mostra que entendemos o nosso consumidor e nos esforçamos para manter um relacionamento próximo, sempre focando na conquista de novos clientes e na fidelização daqueles que já estão conosco”, pontuou Seu Udo.

Mensagem aos clientes e amigos

Quando chegam as festas de fim de ano é importante agradecer quem permaneceu ao nosso lado no decorrer dele, principalmente os que confiaram no nosso serviço ou trabalho. É assim que a Rothbarth quer encerrar o ano de 2023, agradecendo as pessoas incríveis que fizeram a empresa se fortalecer.

“É tempo de colher os frutos das batalhas deste ano e que bom que lutamos juntos com nossos funcionários, clientes e amigos. A presença de vocês ilumina nossa empresa e nos dá forças para enfrentar mais um ano que se aproxima. Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2024 repleto de realizações e alegrias. É o que deseja a Família Rothbarth”.

Serviço

A Rothbarth Parafusos e Ferragens e a Madeiras Rothbarth estão localizadas na BR 476 (Rodovia do Xisto), 7104, telefones (41) 3031-1313, (41) 3537-7677 e (41) 99961-6984. Acompanhe a empresa pelo site parafusosrothbarth.com, Facebook Parafusos e Ferragens Rothbarth e Instagram @parafusosrothbarth

Foto: Carlos Poly

Edição n.º 1393