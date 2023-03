Rothbarth investe no setor de madeiras e já pensa em expandir mercado

O mês de fevereiro não podia ser mais especial para a Rothbarth Parafusos e Ferragens, empresa que tem um Know How de 25 anos e hoje é referência no ramo. O empresário Fábio Bernar Rothbarth, o pai Udo Rothbarth e a mãe Beatriz Bernar Rothbarth, que administram a empresa, decidiram incrementar o formato dos negócios e expandir, abrindo um setor de madeiras. Com isso, além de ser especialista em parafusos e ferragens, a Rothbarth passou a comercializar portas, janelas, caixilhos, palanques, forros, assoalhos, ripas, vigas, caibros, madeiras para decks e muitas outras opções.

“Tudo começou em 2009, com a aquisição do primeiro terreno para reflorestamento de pinus e eucalipto. Os anos foram passando e fomos comprando mais áreas e plantando, investindo sempre na realização do nosso sonho: o ramo de madeiras. Em fevereiro deste ano o sonho se concretizou e começamos a comercialização”, conta Fábio.

No projeto de expansão a Rothbarth investiu em uma autoclave alemã de 12 metros, uma das máquinas mais modernas do segmento. A área de reflorestamento mantida pela empresa também é ampla, tem cerca de 968 mil m², dimensão equivalente a aproximadamente 40 alqueires e está localizada em Tunas do Paraná. “Temos em torno de 188 mil árvores plantadas e hoje dispomos de um galpão comercial de 1.200 m² para estocagem do produto tratado. Os clientes estão aprovando nosso novo setor e a Rothbarth, que antes era vista como referência no ramo de ferragens, ferramentas e EPI’s, agora pode se tornar referência no ramo de madeira”, enfatiza o empresário.

Ele lembra que ao longo destes 25 anos, a empresa enfrentou diversos desafios, mas com a oferta de produtos diferenciados e a inclusão do setor de madeiras, está conseguindo expandir no mercado. “Passamos a trabalhar com madeira de qualidade e suporte na entrega. Para minha família, é uma satisfação chegar aqui e ter a certeza que estamos realizando um trabalho que agrada nossos clientes”, diz Fábio.

Novos planos

Apesar de já ter clientes em vários estados, sendo eles de pequeno, médio e grande porte, a empresa não pensa em ficar estagnada, pretende reflorestar cada vez mais e tem novos planos de expansão. “Estamos com estudos em andamento para mandarmos nossos produtos para todas as localidades. Queremos continuar sempre dando o melhor para satisfação de todos os nossos clientes”, afirma Fábio.

Serviço

A Rothbarth Parafusos e Ferragens e a Madeiras Rothbarth ficam na BR 476 (Rodovia do Xisto), 7104, com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. Os telefones são (41) 3031-1313, (41) 3537-7677 e (41) 99961-6984.

Edição nº.1353