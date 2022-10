Rua larga e sem lombada dificulta travessia de pedestres no Capela Velha

A rua Gralha Azul, no Jardim Industrial, bairro Capela Velha, é uma via de ligação importante e muito utilizada por motoristas para acessar a Avenida Avestruz. Já para os pedestres, a percepção é outra, principalmente na quadra que fica entre as ruas Cisne com a Rouxinol, próximo ao Supermercado Roça Grande. Nesse ponto, a largura da via torna difícil uma travessia segura. Então, o pedestre precisa fazer uma equação mental muito rápida em seu cérebro, sempre que for atravessar a rua: tempo necessário para atravessar X velocidade do carro que se aproxima.



Também nesse quadrante há um ponto de ônibus e como o fluxo de veículos é intenso, os pedestres sugerem a instalação de lombadas ou de travessias elevadas. “É complicado atravessar a rua aqui, principalmente pra quem depende do transporte coletivo. A pessoa desce do ônibus e não consegue atravessar. Se instalarem um redutor de velocidade vai ajudar bastante, isso trará mais segurança para os pedestres”, disse uma moradora.



A Secretaria Municipal de Urbanismo explicou que nesse momento está acontecendo naquela região a obra do Complexo Ayrton Senna, que exigiu a retirada de vagas e a instalação de remansos em algumas vias. Disse ainda que no local também havia travessias que ficaram em desacordo e tiveram que ser removidas.



Segundo a SMUR, é preciso aguardar o término dessa obra para só então verificar onde serão reinstaladas as travessias e demais equipamentos. A secretaria também comentou sobre a possibilidade, mas isso para um futuro breve, de uma mudança de sentido na rua Gralha Azul.