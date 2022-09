Rubens Bueno visita Araucária e recebe o apoio de Hissam

Deputado federal e candidato à reeleição, ele também teve encontro com secretários municipais

O presidente estadual do Cidadania, Rubens Bueno, visitou Araucária nesta terça-feira, 30 de agosto. Deputado federal e candidato à reeleição, o parlamentar cumpriu agenda política na cidade, apresentando um pouco de seu trabalho na Câmara Federal e destacando as bandeiras que pretende continuar defendendo em Brasília.

Entre os compromissos de Rubens em Araucária esteve um encontro com o companheiro de partido e prefeito, Hissam Hussein Dehaini. Em clima pra lá de descontraído, o chefe do poder Executivo municipal ressaltou a importância para o Município e para o país da reeleição de Rubens. “O Rubens é um dos responsáveis por eu ter entrado para a política e me tornado prefeito de Araucária. Ele acreditou em meu potencial e hoje estamos aí fazendo um excelente mandato, que é muito bem avaliado por toda a população. Por isso, é muito importante que a gente ajude a reeleger o Rubens para que ele continue ajudando a nossa cidade em Brasília”, enfatizou Hissam.

Rubens, por sua vez, reforçou a alegria de ter no Cidadania um político como Hissam. “O Hissam é hoje um dos melhores prefeitos do Brasil. Faz uma gestão que é elogiada em todas as regiões do país. Em Brasília são muitos os que me procuram para parabeniza-lo”, pontuou.

A visita de Rubens a Araucária incluiu ainda uma passada na redação do jornal O Popular. Na oportunidade, ele falou um pouco sobre as bandeiras que tem defendido em Brasília, como o fim dos super salários no serviço público, principalmente para ocupantes de cargos no Poder Judiciário e no Ministério Público. Destacou ainda o trabalho do parlamento federal na transferência de recursos para os municípios quando da discussão do orçamento de guerra no enfrentamento da pandemia, da divisão dos royalties do pré-sal e na aprovação do novo Fundeb. “São bandeiras importantes que tive o prazer de defender na Câmara e que beneficiaram muito cidades como Araucária e para continuar esse trabalho que quero continuar na Câmara Federal”, afirmou.

Ainda na visita a Araucária, Rubens se encontrou com o presidente municipal do Cidadania, Genildo Carvalho, de quem é parceiro de longa data. “O Rubens é um dos melhores parlamentares que este país possui e sua reeleição significa que o Congresso Nacional continuará tendo excelentes quadros na defesa dos interesses dos municípios. É por isso que ele tem o nosso apoio, o apoio do prefeito Hissam e de um grande número de secretários municipais. Precisamos reeleger o Rubens por Araucária e por todo o Paraná”, resumiu.

Fotos – divulgação

Texto: Waldiclei Barboza