Sábado é dia de saborear pastel de festa na comunidade do Boqueirão

Os pasteis precisam ser encomendados com antecedência. Foto: divulgação

No próximo sábado, 10 de julho, a associação de moradores do bairro Boqueirão, promoverá a Noite do Pastel Drive Thru, a partir das 18h. Quem quiser saborear os tradicionais pasteis, famosos nas festas da comunidade, deverá fazer reserva antecipada. A retirada dos pedidos acontece na rua Maria Prosdócimo Franceschi, 141, Porto das Laranjeiras.

Cada pastel terá o valor de R$ 5,00, nos sabores carne, requeijão e pizza. Também tem promoção e quem levar 10 unidades, concorre a uma deliciosa cesta de guloseimas. “Faz tempo que você não saboreia aquele pastelzinho tradicional de festa da igreja, que a gente sabe. Então não deixe pra depois, mande um whats e faça agora mesmo a sua encomenda no (41) 99646-2052 (Dani) ou (41) 99578-9157 (Danusia)”, convida a associação. A renda do evento será revertida para as despesas da entidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021