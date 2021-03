Sanepar suspende rodízio em Curitiba e RM até segunda-feira

Compartilhe esta notícia:

Foto: Marco Charneski

A Sanepar está suspendendo o rodízio no fornecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana a partir desta quarta-feira, 3 de março, até a próxima segunda-feira, 8. A medida considera o impacto das chuvas dos últimos dias, que elevaram o nível médio do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC), e o decreto 6.983/2021 do Governo do Estado que prioriza a permanência das pessoas em casa para conter a disseminação do novo coronavírus no Paraná.

Os bairros que estão retornando do rodízio têm normalização prevista para esta quinta-feira (04) às 6h da manhã.

Segundo o diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, a decisão repete o mesmo princípio que orientou a suspensão temporária do rodízio na véspera do Natal no ano passado.

“É antes de tudo uma medida que passa pela compreensão do momento agudo, sensível, pelo qual estamos todos vivendo com o agravamento da crise do coronavírus. É uma forma de a Sanepar colaborar para minimizar o impacto dessa situação”, disse.

Embora reconheça a importância da medida para que as pessoas tenham mais conforto em casa com o abastecimento regular, a Sanepar reforça o pedido de colaboração com o uso racional de água, sem excessos nem desperdício.

O nível médio dos quatro reservatórios está em 53,92% nesta quarta-feira (3). A Sanepar reafirma que quando o nível de reservação estiver em um nível mais elevado, será feita avaliação das condições meteorológicas para definir se haverá alteração no sistema de rodízio.

Texto: Agência de Notícias do Paraná