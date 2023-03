Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida comunidade para Noite de Louvor

Na próxima terça-feira (21/03), o Santuário Nossa Senhora dos Remédios e a Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística irão receber a comunidade araucariense para uma Noite de Louvor especial. Com a presença do Padre Duda, Missionário Redentorista, e da Irmã Neuci, da Copiosa Redenção, a noite de oração começa a partir das 19h30. “Será um momento de oração e de cura interior. Essa cura é importante pois, em algum momento da vida, nós já fomos feridos. Seja bem vindo à Noite de Louvor e traga mais amigos para participar”, convida a religiosa. O Santuário fica na Praça Dr. Vicente Machado, no Centro de Araucária.

