Santuário Nossa Senhora dos Remédios convida todos para participar da Expo Crist

No dia 2 de setembro (sábado), a população de Araucária está convidada a participar da Expo Crist, organizada pelas Pastorais do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que contará com feira vocacional, apresentações de danças, teatro e flasmob e ainda momentos de adoração e louvor.

O evento será realizado no Salão Paroquial, localizado na rua Dr Júlio Szymanski, 36, no Centro.

Das 15h às 18h os participantes vão acompanhar palestras e apresentações de teatro, dança e música. Das 18h às 19h30 acontece a feira vocacional que permitirá a conexão entre as diversas pastorais que formam a base da Igreja, e das 19h30 às 21h haverá show da Banda The Guadalupers, com participação especial do cantor André Leite.

Até às 18h30 a entrada será um 1kg de alimento não perecível, após este horário, além de 1kg de alimento a pessoa terá que pagar R$5,00. Os alimentos arrecadados serão destinados aos Vicentinos e vão atender famílias cadastradas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

