Santuário Nossa Senhora dos Remédios terá festival de prêmios no dia 16

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios está com a agenda do mês de julho lotada de eventos, que prometem animar as comunidades. Um deles é o Festival de Prêmios que acontecerá no domingo, 16 de julho, a partir das 13h30, no Salão Paroquial, localizado na rua Júlio Szymanski, 46, Centro.

Serão mais de R$ 12.550,00 em prêmios, sendo o primeiro de R$ 7.500,00, o segundo de R$ 2.000,00, em um total de 24 rodadas normais e três rodadas extras. O festival também terá duas rifas do pirulito premiado, com mais de 10 prêmios em cada uma. As cartelas do bingo custam R$ 6,00 ou se comprar quatro pagará R$ 20,00. No local haverá venda de pasteis, bolos, tortas e bebidas.

