Santuário Nossa Senhora dos Remédios terá Noite de Louvor nesta terça-feira (21)

A Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística está convidando toda a população araucariense para uma Noite de Louvor que acontecerá nesta terça-feira, 21 de outubro, às 19h30, na Igreja Matriz do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, localizado no Centro.

A oração será conduzida pela Madre Inez de Souza Carvalho, fundadora da Congregação Milagre Eucarístico. A religiosa é musicista, compositora, artista plástica, escritora, formadora e conferencista, dedica-se inteiramente ao trabalho de evangelização pela arte.

A Congregação Milagre Eucarístico é uma comunidade de Vida e Aliança Católica, fundada no ano de 2002, com sede em Paranaguá/PR e casas em outras cidades do Brasil. Composta hoje por jovens e casais que desejam consagrar a sua vida como religiosos, celibatários e leigos, vive da providência de Deus, ou seja, no desejo que Ele coloca no coração de cada pessoa em ajudar o próximo.

“Venha participar desta Noite Louvor, Jesus está preparando uma benção para você e sua família!”, convida a Comunidade Rosa Mística.