São Paulinos vão prestar homenagem a desportista que vai deixar comando do time

O desportista Mário Bosquette, mais conhecido como Seu Marinho, 78 anos, presidente do São Paulo FC, resolveu “pendurar a toalha” e deixar o comando do time. Ele fundou o clube em 2 de outubro de 1985 e o colocou em evidência em vários campeonatos que disputou. No próximo domingo (20/05), às 14h, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto, atletas que vestiram e os que ainda vestem a camisa são paulina farão uma homenagem para o Seu Marinho, em reconhecimento ao seu trabalho e dedicação ao clube durante mais de 30 anos.

Marinho ficará no cargo até o dia 10 de junho, depois passará o bastão para o desportista Idelvan Cezimbra Teixeira. “Seu Marinho é um desportista respeitado na cidade, ele só decidiu se afastar do cargo por conta da idade avançada, disse que quer descansar. Pretendo dar continuidade ao seu legado, será uma honra e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade”, comenta Idelvan.

Segundo ele, Seu Marinho esteve à frente do São Paulo em diversos campeonatos amadores de Araucária, nas categorias juvenil, adulto e veteranos. Ganhou o título da Segundona Municipal este ano, conquistando vaga para a Primeira Divisão. “Me sinto orgulhoso pela confiança em mim depositada e nada mais justo do que prestar uma homenagem ao Seu Marinho, essa pessoa admirada por todos”, completou.

Edição n. 1363