São Paulo FC conquista o título de campeão da Segundona 2023

O São Paulo FC conquistou o título inédito de campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2023 com uma vitória de 3X2 em cima da equipe do Seleto. A final eletrizante aconteceu no domingo (12/03) e lotou as arquibancadas do Estádio Municipal Emílio Gunha. O 3º colocado da competição foi o Penharol e em 4º lugar ficou a equipe do Projeto de Olho no Futuro. Os 4 primeiros garantiram acesso à Primeira Divisão – Primeirona, que tem previsão de início para o mês de junho.

O time do São Paulo foi campeão invicto e conquistou um título que vinha perseguindo há mais de 30 anos. Formada na sua grande maioria por atletas vindos das equipes de base do Três Jardins, a equipe também conquistou com o jogador João Vitor, o o troféu de goleiro menos vazado. O artilheiro do campeonato foi o jogador Talison, do Seleto.

Matheus Blaszczak, presidente da Liga Desportiva de Araucária, entidade organizadora da competição, agradeceu a Prefeitura de Araucária pelo apoio dado através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na pessoa do secretário Fabiano Leite; a Guarda Municipal pela segurança durante os jogos; a diretora da Liga Lilian Cristina Vieira; a comissão disciplinar, através do presidente Luiz Fernando Chemin; a comissão de arbitragem através de Cleiton Medeiros; Dr Lucínio Grebos; as 14 equipes e seus diretores; e a comissão técnica e jogadores que disputaram esse campeonato com suas torcidas, que mesmo com chuva sempre se fizeram presentes fazendo a festa.

Edição n. 1354