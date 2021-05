Saúde descentraliza vacinas da Pfizer para imunização em nove municípios

Foto: Divulgação SESA

O Governo do Estado descentralizou vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech para nove municípios do Paraná na segunda-feira, 24 de maio. Ao todo, 39.780 doses foram distribuídas para Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Colombo e Pinhais.

“Optamos por descentralizar as doses da Pfizer para que mais municípios possam ter acesso a esse imunizante, dando continuidade à vacinação em todo o Estado, principalmente neste grupo que inclui gestantes e puérperas, visto que essas mulheres não têm a recomendação de tomar a vacina AstraZeneca”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo a recomendação do Ministério da Saúde, as vacinas da Pfizer devem ser destinadas ao grupo prioritário de comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e deficiência permanente grave.

“A Sesa tem orientado as Regionais de Saúde e os municípios para que sigam as recomendações de atendimento aos grupos na ordem definida pelo Ministério da Saúde, evitando falta de doses para atendimento a população”, acrescentou Beto Preto.

RECEBIMENTO

Na tarde de segunda-feira, 24, os nove municípios contemplados receberam as doses enviadas pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), com o apoio de aeronaves do Governo do Estado e demais veículos da frota da Secretaria de Estado da Saúde.

“Sempre que temos disponibilidade de vacinas e medicamentos, as equipes realizam uma força-tarefa para agilizar o envio, seja ele aéreo ou terrestre, possibilitando que essas doses cheguem o quanto antes ao braço dos paranaenses”, explicou o secretário.

DEMAIS LOTES

Este é o terceiro lote da Pfizer/BioNTech enviado pelo Ministério da Saúde ao Paraná desde o início deste mês. Inicialmente, a primeira remessa do imunizante foi destinada somente para a Capital do Estado, com 32.760 doses. No segundo lote, o Governo do Estado ampliou a distribuição para o Interior do Paraná, incluindo Cascavel, Maringá e Londrina, com 22.230 doses, além de Curitiba, com 45.630 doses, totalizando 67.860 vacinas.

Ao todo, o Paraná recebeu 140,4 mil doses da Pfizer/BioNTech até o momento.

Confira a distribuição das doses por município:

Curitiba – 7.020

Ponta Grossa – 8.190

Guarapuava – 1.170

Foz do Iguaçu – 9.360

Araucária – 1.170

Campo Largo – 1.170

São José dos Pinhais – 4.680

Colombo – 3.510

Pinhais – 3.510

Total: 39.780 doses

Texto: Agência de Notícias do Paraná