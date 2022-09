Saúde diz que está empenhada em acelerar a compra de poltronas novas para o HMA

Um vídeo que circulou nas redes sociais recentemente, mostrando a situação precária de uma poltrona de um dos quartos do Hospital Municipal de Araucária, acabou gerando muitos comentários. Mostrando uma poltrona toda rasgada, o autor do vídeo falava do desconforto e do descaso para com os acompanhantes dos pacientes internados e também criticava a falta de ações para melhorias no hospital.



O vídeo também foi enviado à redação do Jornal Popular, que entrou em contato com a Prefeitura Municipal, para verificar que medidas seriam tomadas a respeito. A Secretaria Municipal de Saúde explicou que desde 2021 vem tomando medidas ativas para a compra de novas poltronas para o HMA.



Justificou ainda que para a compra de novas poltronas, o Município depende de processo licitatório conforme disposição de Lei nº. 8.666/1993. “Com grande pesar, até a presente data, o processo licitatório não foi concluído, pois embora o pregão tenha sido publicado duas vezes, houve impugnações de empresas, ocasionando atrasos. Não obstante, a atual gestora do Hospital Municipal de Araucária, no corrente ano, informou por meio de processo administrativo, sobre as condições das poltronas e a Secretaria, considerando o estado de conservação, realizou as trocas das mais vulneráveis”, disse em nota a SMSA.



A Secretaria acrescentou que não está medindo esforços para que a compra de novas poltronas se concretize de maneira célere e eficaz, para melhor atender aos interesses da população araucariense, seguindo os princípios legais da Administração Pública.