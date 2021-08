Saúde fará mutirão para vacinar pessoas que ainda não tomaram segunda dose

Foto: Carlos Poly

Secretaria Municipal de Saúde de Araucária (SMSA) comunicou nesta quarta-feira, 4 de agosto, a organização de um mutirão de vacinação para a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação acontecerá na sexta-feira, 6, no ponto fixo de imunização do Parque Cachoeira, das 09h às 16h.

Neste dia poderão receber a dose dois todas as pessoas que tiverem em atraso com a dose de reforço e que ainda não tenham feito o agendamento pelos canais disponibilizados pela Prefeitura. Por exemplo, se na caderneta de vacinação constar a lápis que a pessoa deveria ter recebido a segunda dose até o dia 01 de agosto de 2021 e essa pessoa ainda não recebeu o reforço e nem agendou uma data para receber, ela deve ir no mutirão e colocar em dia seu esquema vacinal.

Serviço

O acesso ao ponto fixo do Parque Cachoeira acontece pela entrada pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski (próximo aos quiosques e churrasqueiras). Mais informações podem ser obtidas pelo Disk Corona no telefone 0800-642-5250.

