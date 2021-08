Saúde inicia distribuição de doses para aplicação no público geral; veja a divisão

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Secretária Estadual da Saúde (Sesa) já começou a distribuir, no domingo 1º de agosto, a maior parte das 329.380 doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas na tarde de sábado (31). São 180.180 da Pfizer/BioNTech e 74.600 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) que serão entregues para as 22 Regionais de Saúde (RS).

Os imunizantes são para aplicação no público em geral por faixa de idade, adultos com 18 anos ou mais. Todas as doses da Pfizer serão destinadas para a primeira aplicação (D1). Já o quantitativo da CoronaVac é metade para D1 e metade para D2, respeitando o intervalo de aplicação de 21 dias.

As doses da Coronavac (74.200) para segunda aplicação ficarão armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para distribuição em prazo oportuno.

Curitiba e a 2ª Regional de Saúde (Metropolitana) já receberam as doses pela manhã. As demais regionais que são mais próximas da Capital (Paranaguá, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba) vão retirar o imunizante Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) a partir das 14 horas.

As RS mais distantes (Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã) receberão por meio de transporte aéreo, também a partir das 14 horas.

“O Governo do Estado tem sido ágil na distribuição dessas doses aos municípios. Precisamos que todos estejam comprometidos e com o mesmo objetivo, que é a vacina no braço do paranaense. Por isso eu peço a colaboração de todos os gestores municipais, para que juntos possamos avançar na vacinação e imunizar o maior número de pessoas possível”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A distribuição de doses para os municípios segue a metodologia determinada pela Sesa, que prevê a readequação do quantitativo de doses nas 399 cidades. A estratégia, segundo o secretário Beto Preto, visa igualar a cobertura vacinal de 80% da população adulta até o final de agosto. A ideia é encerrar o calendário até o final de setembro.

REFORÇO

A Sesa está encaminhando, neste lote, outras doses que já faziam parte da previsão de distribuição para reforçar a imunização.

São 16 mil doses de Astrazeneca/Fiocruz para iniciar o esquema vacinal (D1) da população acima de 18 anos de idade. Permanecem armazenadas no Cemepar, 16 mil doses para completar o esquema vacinal com D2, que serão encaminhadas posteriormente.

Outras 25 mil doses de Coronavac/Butantan também serão enviadas para iniciar a vacinação (D1) do público em geral acima dos 18 anos. Permanecem armazenadas 25.000 doses para finalizar o esquema vacinal com D2, que serão encaminhadas perto da aplicação.

Há, ainda, 3.500 doses da Coronavac/Butantan para a vacinação (D1) em municípios de fronteira. Ficam armazenadas outras 3.500 para completar o esquema vacinal com D2, que serão encaminhadas oportunamente.

Confira a quantidade de vacinas destinadas à população em geral por Regional de Saúde:

1ª RS – Paranaguá – 3.312 doses de Pfizer e 1.380 doses da Coronavac

2ª RS – Metropolitana – 65.160 doses de Pfizer e 26.950 doses da Coronavac

3ª RS – Ponta Grossa – 10.026 doses de Pfizer e 4.160 doses da Coronavac

4ª RS – Irati – 3.522 doses de Pfizer e 1.450 doses da Coronavac

5ª RS – Guarapuava – 7.338 doses de Pfizer e 3.050 doses da Coronavac

6ª RS – União da Vitória – 2.670 doses de Pfizer e 1.100 doses da Coronavac

7ª RS – Pato Branco – 4.770 doses de Pfizer e 1.980 doses da Coronavac

8ª RS – Francisco Beltrão – 5.862 doses de Pfizer e 2.440 doses da Coronavac

9ª RS – Foz do Iguaçu – 2.502 doses de Pfizer e 1.040 doses da Coronavac

10ª RS – Cascavel – 6.870 doses de Pfizer e 2.840 doses da Coronavac

11ª RS – Campo Mourão – 5.118 doses de Pfizer e 2.140 doses da Coronavac

12ª RS – Umuarama – 4.488 doses de Pfizer e 1.870 doses da Coronavac

13ª RS – Cianorte – 2.550 doses de Pfizer e 1.050 doses da Coronavac

14ª RS – Paranavaí – 4.206 doses de Pfizer e 1.750 doses da Coronavac

15ª RS – Maringá – 11.496 doses de Pfizer e 4.770 doses da Coronavac

16ª RS – Apucarana – 5.556 doses de Pfizer e 2.300 doses da Coronavac

17ª RS – Londrina – 15.846 doses de Pfizer e 6.560 doses da Coronavac

18ª RS – Cornélio Procópio – 2.748 doses de Pfizer e 1.140 doses da Coronavac

19ª RS – Jacarezinho – 4.602 doses de Pfizer e 1.890 doses da Coronavac

20ª RS – Toledo – 6.342 doses de Pfizer e 2.610 doses da Coronavac

21ª RS – Telêmaco Borba – 3.120 doses de Pfizer e 1.280 doses da Coronavac

22ª RS – Ivaiporã – 2.076 doses de Pfizer e 850 doses da Coronavac

TOTAL – 180.180 doses de Pfizer e 74.600 doses da Coronavac

Doses da Astrazeneca/Fiocruz para a população em geral:

1ª RS – Paranaguá – 300

2ª RS – Metropolitana – 5.790

3ª RS – Ponta Grossa – 900

4ª RS – Irati – 315

5ª RS – Guarapuava – 660

6ª RS – União da Vitória – 230

7ª RS – Pato Branco – 425

8ª RS – Francisco Beltrão – 525

9ª RS – Foz do Iguaçu – 220

10ª RS – Cascavel – 615

11ª RS – Campo Mourão – 470

12ª RS – Umuarama – 390

13ª RS – Cianorte – 225

14ª RS – Paranavaí – 365

15ª RS – Maringá – 1.010

16ª RS – Apucarana – 500

17ª RS – Londrina – 1.405

18ª RS – Cornélio Procópio – 240

19ª RS – Jacarezinho – 410

20ª RS – Toledo – 555

21ª RS – Telêmaco Borba – 270

22ª RS – Ivaiporã – 180

TOTAL – 16.000 doses da Astrazeneca

Doses da Coronavac/Butantan para a população em geral:

1ª RS – Paranaguá – 460

2ª RS – Metropolitana – 9.030

3ª RS – Ponta Grossa – 1.390

4ª RS – Irati – 500

5ª RS – Guarapuava – 1.000

6ª RS – União da Vitória – 360

7ª RS – Pato Branco – 680

8ª RS – Francisco Beltrão – 820

9ª RS – Foz do Iguaçu – 340

10ª RS – Cascavel – 960

11ª RS – Campo Mourão – 730

12ª RS – Umuarama – 620

13ª RS – Cianorte – 350

14ª RS – Paranavaí – 600

15ª RS – Maringá – 1.580

16ª RS – Apucarana – 770

17ª RS – Londrina – 2.200

18ª RS – Cornélio Procópio – 400

19ª RS – Jacarezinho – 630

20ª RS – Toledo – 880

21ª RS – Telêmaco Borba – 420

22ª RS – Ivaiporã – 280

TOTAL – 25.000 doses da Coronavac/Butantan

Doses da Coronavac/Butantan para municípios de fronteira:

9ª RS – Foz do Iguaçu – 3.500

Texto: Agência de Notícias do Paraná