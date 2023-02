Conscientizar as pessoas sobre a leucemia e a importância da doação de medula óssea é o foco da campanha Fevereiro Laranja, realizada no segundo mês do ano. A doença atualmente ocupa a nona posição nos tipos de câncer mais comuns em homens e a 11ª entre mulheres. Dados do Instituto Nacional de Câncer (InCA) apontam que, para cada ano do triênio 2020-2022 serão diagnosticados no Brasil mais de 10 mil casos novos de leucemia, sendo 5.920 em homens e 4.890 em mulheres. A doença não tem fator de risco e, portanto, não há como prevenir, a não ser com a conscientização sobre o assunto. Se identificada precocemente, as taxas de cura aumentam, por isso é importante a campanha Fevereiro Laranja.

A Secretaria Municipal de Saúde não promoveu nenhuma ação alusiva à campanha, mas alerta à população sobre a importância do diagnóstico precoce para um melhor resultado no tratamento. A Saúde ressalta ainda que, quanto mais voluntários doando medula óssea, maior as chances de o paciente encontrar e poder realizar o transplante.

Tratamento

O tratamento da leucemia é basicamente quimioterápico, mas as indicações de transplante de medula são muito positivas, principalmente no caso de pacientes jovens. O transplante é indicado em casos de alto risco. O primeiro passo é a investigação dos familiares de primeiro grau do paciente em busca de compatibilidade. Caso isso não ocorra, é registrada a necessidade em um banco de medula. Os doadores voluntários são examinados e os resultados também vão para esse banco. No momento em que surge a compatibilidade entre o doador e o paciente, é feito o procedimento de coleta do material. A doação é importante, pois a chance de encontrar doadores compatíveis é relativamente baixa.

Para ser um doador basta procurar um hemocentro da sua região e fazer o cadastro de doador voluntário de medula óssea. Moradores de Araucária podem procurar o Hemepar, que fica na travessa João Prosdócimo, 145, no Alto da XV, em Curitiba. O agendamento pode ser feito pelo link: (CLIQUE AQUI). Os fones para mais informações são: (41) 3262-7676 e 0800 645 4555.

Sobre a doença

A leucemia é um tipo de câncer que causa o crescimento acelerado e anormal nas células do sangue, responsáveis pela defesa do organismo, os leucócitos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado aumentam as chances de cura, e, com isso, os especialistas alertam para sintomas como anemia, cansaço e fadiga, queda de imunidade, baixa na contagem de plaquetas, infecção, febre, hematomas e sangramentos espontâneos. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais, como o hemograma, mas deve incluir ainda exames de bioquímica, de coagulação, além de mielograma, imunofenotipagem e cariótipo, que são os exames de medula óssea.

Foto de: Venilton Küchler.