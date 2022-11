O secretário da Comunicação Social e Cultura, João Evaristo Debiasi, foi condecorado com a medalha Tenente Max Wolf Filho, concedida pela direção do Museu Paranaense do Expedicionário e da Legião Paranaense do Expedicionário. A entrega foi realizada durante a cerimônia de comemoração do 76º aniversário da Legião Paranaense do Expedicionário, realizada nesta terça-feira (22).

A medalha Tenente Max Wolf Filho, instituída em 27 de agosto de 1974, tem a finalidade de perpetuar o reconhecimento da Legião Paranaense do Expedicionário a todas as personalidades que tenham prestado serviços relevantes à entidade. A comenda foi concedida a Debiasi como uma forma de reconhecer o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura junto ao Museu do Expedicionário, que passou a ganhar mais visibilidade nesta gestão, com apoio de divulgação.

O secretário agradeceu a homenagem e destacou que a honraria foi conquistada graças ao trabalho de toda a equipe. “É sempre uma honra receber esse tipo de reconhecimento. Estar aqui representando a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura é uma satisfação muito grande”, disse. “Eu gosto sempre de dividir com a equipe que me dá a honra de liderá-los. Se recebemos esse tipo de reconhecimento, não é fruto só do meu trabalho, mas de todos aqueles que estão conosco”.

Além de reconhecer aqueles que apoiaram ou trabalharam em prol do Museu, a medalha Tenente Max Wolf Filho também tem a finalidade de propagar a memória da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.

O Museu do Expedicionário foi criado pela Legião Paranaense do Expedicionário na década de 80 e sua direção foi repassada ao Exército Brasileiro em 2017. O local conta com salas de exposições permanentes e temporárias, auditório e biblioteca. Na praça em frente ao museu estão peças que representam as três forças armadas: âncora e torpedo (Marinha), carro de combate (Exército) e avião (Aeronáutica). O avião é representado por um Thunderbolt P-47, que fez parte do 1º Grupo de Aviação de Caça da Força Aérea Brasileira, na Itália.

Foto: Albari Rosa/AEN. Secretário de Comunicação e cultura João Debiasi recebendo na Casa do Expedicionário a Condecoração medalha tenente Max Wolf Filho.

Fonte: AEN