SEED começa a entregar material complementar de alfabetização

A Secretaria de Estado da Educação informou que fará a entrega neste mês, de 187 mil cadernos de apoio didático, com conteúdo voltado à alfabetização, para escolas municipais e estaduais de 365 municípios paranaenses, e Araucária está nessa lista. O material impresso dos alunos é destinado a 178 mil estudantes da 1ª e 2ª séries do ensino fundamental. Já os cadernos de orientação dos professores chegarão a docentes de 9,4 mil turmas. A ação é parte do programa Educa Juntos, que visa garantir suporte técnico e pedagógico aos municípios, desde a Educação Infantil.

No material complementar (que também está disponível online), os educadores encontram atividades de base para contribuir com o processo de alfabetização, conteúdo para cada fase e orientações sobre os objetivos de aprendizagem, conforme o previsto no Referencial Curricular do Paraná. A coletânea de atividades dos alunos, por sua vez, tem exercícios para serem desenvolvidos durante as aulas. O conteúdo foi elaborado pela secretaria estadual em parceria com secretarias municipais de educação de diferentes municípios.

O projeto conta com a adesão voluntária das secretarias de cada município, que se propõe a participar do programa. Além dos 365 que recebem o material este mês, outros 32 aderiram à proposta e receberão os materiais no segundo semestre. Assim, 397 dos 399 municípios farão parte do programa neste ano letivo. As secretarias municipais irão receber os kits e repassar às escolas. Os professores que utilizarão os materiais também deverão participar de um processo de formação. O curso, que acontece na plataforma Moodle, é autoinstrucional e será feito por 7 mil professores da 2ª série e por 6 mil professores da 1ª, em todo o Estado.

A secretária municipal de Educação de Araucária, Adriana Palmieri, disse que o Município está fazendo a adesão ao programa Educa Juntos e ainda não recebeu o material didático. “Apesar de o material não ter chegado ainda, já recebemos o convite para fazer o curso e temos um prazo até o dia 13 para fazer nossa inscrição”, comentou.

