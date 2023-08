Semana começa com temperaturas estáveis, mas acaba em chuva

Que tempo louco, não é mesmo? No último final de semana tivemos uma mistura de chuva e calor, e essa instabilidade está longe de acabar. De acordo com a previsão do SIMEPAR, a chuva volta a aparecer na quinta-feira (24/08), com probabilidade de 96% e precipitação de 26.1 mm.

Nesta segunda-feira (21), o céu está claro com a mínima de 13° e a máxima de 22°. As rajadas de vento podem chegar a 37 km/h. Na terça-feira (22) a mínima permanece e a máxima aumenta para 25°, assim como a ventania que vai para 52 km/h.

Na quarta-feira (23) o calor continua, com a mínima indo para 19° e a máxima para 27°. Os ventos aumentam minimamente, chegando a 56 km/h. Na quinta-feira de chuva, a mínima volta para 13° e a máxima aumenta para 28°. As rajadas não mudam muita coisa, podendo chegar a 57 km/h.