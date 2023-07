Semana começa sem nenhum sinal de frio, e com chuva apenas na quinta (27)

Será que o tempo frio finalmente foi embora? A previsão do tempo, de acordo com o SIMEPAR, marca temperaturas estáveis e amenas, sem sinal de frio por enquanto. Além disso, teremos chuva somente na quinta-feira (27/07), com probabilidade de 85% e 3.2 mm.

Nessa segunda-feira (24) a mínima é de 12° e a máxima de 22°, com as rajadas de ventos chegando a 21 km/h. Na terça-feira (25) a mínima cai para 10° e a máxima se mantém. Enquanto a ventania aumenta para 34 km/h.

A quarta-feira (26) será de muitas nuvens, e a mínima volta para 12°, enquanto a máxima permanece com 22°. Os ventos aumentam drasticamente para 41 km/h. Na quinta-feira, como dito anteriormente, teremos chuva, porém a temperatura continua estável. A mínima permanece, enquanto a máxima vai para 23°, e a ventania diminui para 32 km/h.