Semana do Trabalho terá mutirão de empregos em Araucária

Em alusão ao Dia do Trabalhador (1º de maio), trabalhadores de Araucária terão acesso a diversas atividades gratuitas promovidas pela Secretaria de Trabalho e Emprego para ampliar as oportunidades de inserção no mercado. A programação ocorrerá entre os dias 2 e 5 de maio, na Agência do SINE local, localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333. Quem quiser, poderá se cadastrar para vagas de emprego e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho, Carteira de Trabalho Digital e Aplicativo SINE Fácil. A estimativa é que sejam disponibilizadas cerca de 300 vagas de emprego durante a semana.

O mutirão pretende aproximar o trabalhador e as equipes de recursos humanos de empresas convidadas. As ações de empregabilidade disponibilizarão diversas oportunidades de empregos, com o objetivo de ajudar os trabalhadores da cidade na recolocação e geração de renda.

Curso

O setor de Qualificação terá inscrições abertas para o curso de Operador de Empilhadeira SEST no dia 2 de maio. São pré-requisitos para inscrição: ter pelo menos 18 anos e escolaridade mínima ensino fundamental incompleto. As vagas são limitadas e as inscrições serão feitas por ordem de chegada, os interessados devem levar RG, CPF e comprovante de endereço.

Também terá uma ação voltada para a geração de renda, através da divulgação do aplicativo Paraná Serviços, que é uma solução inovadora que faz a intermediação entre o contratante e o prestador autônomo de serviços dentro do Paraná. São mais de 100 categorias de serviços beneficiadas. A ferramenta pode ser usada tanto por profissionais autônomos, como marido de aluguel, diarista, encanador, pintor, pedreiro, marceneiro, cozinheiro, cabeleireiro, manicure, eletricista etc, quanto por quem está procurando um prestador.

Importante destacar que os interessados poderão utilizar os postos avançados da Rede Sine/SMTE para busca das vagas de emprego. Os postos atendem das 8h às 12h, de acordo com seguintes locais e dias: CRAS Fazenda Velha (Rua Nossa Senhora dos Remédio, em frente à Praça da Bíblia) às terças; CRAS Costeira (Rua Maranhão, 2939) às quartas; e CRAS Industrial (Rua Gralha Azul, 2195) às quintas.

