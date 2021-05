Semana Escoteira movimenta membros do Grupo Gralha Azul

Semana do Escotismo foi levada à sério pelas crianças e jovens do grupo Gralha Azul. Foto: divulgação

O movimento escoteiro realiza anualmente a Semana Escoteira, tendo como referência o dia 23 de abril – Dia do Escoteiro. O objetivo é promover o escotismo, divulgar sua proposta educativa e celebrar a fraternidade escoteira. Neste ano, a semana aconteceu entre os dias 19 a 25 de abril, e contou com várias atividades, que foram desenvolvidas pelos escoteiros, no formato online. O Grupo de Escoteiros Gralha Azul, de Araucária, participou ativamente das atividades de integração e desenvolvimento, proposta pelo movimento Escoteiros do Brasil.

Todos os membros, entre lobinhas e lobinhos, escoteiras e escoteiros, guias e seniores, pioneiras e pioneiros, pais e sócios contribuintes, escotistas de todos os ramos e dirigentes de todas as funções, se engajaram na produção de desenhos, vídeos, fotos e demais atividades. “Neste ano vivemos um momento diferente, em que todos devem manter distanciamento social, e torna-se ainda mais importante realizar a Semana Escoteira, destacando nosso ideal e nosso propósito de construir um mundo melhor”, destacou o grupo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1259 – 29/04/2021