Seminário de Autismo “Tudo que você precisa saber” será em 7 de maio, pelo Youtube

“Tudo que você precisa saber sobre o autismo” é o tema de um seminário organizado pela AKA- Associação Kasa do Autista de Araucária, que acontecerá no dia 7 de maio, das 8 às 12h, com transmissão pelo canal do Youtube. Para participar do evento os interessados terão que se inscrever no link (Clique aqui).

“Este seminário é a soma de tudo que envolve o autismo, com intuito de levar ao conhecimento da população o que é importante saber em relação ao tema, com base científica, contribuindo com os pais e profissionais, que atuam com autismo e políticas de inclusão, uma união entre ensino, pesquisa e vivência. É um momento muito especial com palestrantes que estão à frente dessas demandas há anos, fortalecendo a nossa causa do autismo”, explica Sandra Prado, presidente da AKA.

A abertura do seminário será feita às 8h por Yvy Karla Bustamante Abbade, graduada em Serviço Social (PUC-PR), com especialização em Gestão de Pessoas, Educação Inclusiva, Responsabilidade Social, Diversidade, Direitos Humanos e Didática do Ensino Superior. Yvy também é vice-presidente e diretora executiva das Unidades de Inclusão da Universidade Livre para a Eficiência Humana – Unilehu.

Sandra Prado falará às 8h15 sobre o diagnóstico do TEA – Transtorno do Espectro Autista. “Falarei sobre a importância do diagnóstico precoce e das terapias adequadas, com base em evidências científicas, que funcionam e dão certo”, explica Sandra.

Às 9h, a Dra. Renata Flores Tibyriçá, Defensora Pública de São Paulo e Professora de Pós-Graduação, Doutora em Distúrbios do Desenvolvimento e Pós-doutoranda em Educação Especial -UFSCAR falará sobre direitos dos autistas. Às 10h Sandra Prado volta a falar, abordando os tratamentos para o autismo.

E às 11h a cientista, escritora, Pós-doutoranda em Neurobiologia do TEA -US e Doutora em Neurociências pela USP, Dra Anita Brito, falará sobre o Treino Parental, com orientações aos pais de crianças com TEA- Transtorno do Espectro Autista.

Ainda durante o seminário haverá uma fala do convidado especial Felipe Braga Côrtes, coordenador da Política Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família – SEDEF do Estado do Paraná, ex vereador de Curitiba e vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná – COEDE Paraná. O evento contará com interpretação de Libras.

Edição n. 1359