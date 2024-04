Serviço público de Araucária perde Marcio Wojcik

O funcionalismo público araucariense acordou nesta sexta-feira, 19 de abril, com uma triste notícia: o falecimento de Marcio Fernando Wojcik, assistente administrativo do Fundo de Previdência Municipal de Araucária (FPMA).

Marcio faleceu no final da noite desta quinta-feira (18) em decorrência das complicações de um câncer que havia descoberto há poucos meses. Jovem, ele tinha apenas 43 anos, sendo que – destes – dedicou 17 ao serviço público municipal. Funcionário zeloso, ele era um dos responsáveis pela análise dos pedidos de aposentadoria feitos pelos servidores que alcançaram esse direito.

Pessoa considerada reservada pelos seus colegas de trabalho, ele travou uma dura luta contra a doença que descobriu há poucos meses. Ela, porém, se alastrou muito rapidamente. No início desta semana, os médicos conversaram com familiares e explicaram a gravidade do caso. Ele faleceu ao lado de seus entes queridos, no quarto do hospital em que estava internado.

Filho de família tradicional do Município de Araucária, Marcio deixa pai, mãe, esposa e filho, além de vários amigos consternados com sua passagem precoce. Em nota de pesar, o FPMA ressaltou os relevantes serviços prestado por ele a coletividade do funcionalismo municipal. “Neste momento de luto, gostaríamos de expressas nossas mais sinceras condolências a família, amigos e a todos que tiveram o prazer de conhecer e trabalhar com ele. Marcio será lembrado por sua dedicação e contribuições valiosas. Sua falta será profundamente sentida por todos nós que compartilhamos momentos ao seu lado. Que as boas lembranças sirvam de consolo para todos nós neste período difícil”, diz o comunicado.

O velório de Marcio acontece na capela mortuária do Cemitério Central de Araucária. As 14h30 desta sexta-feira acontecerá uma cerimônia religiosa no local e, às 16h30, acontece o sepultamento.