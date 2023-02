Servidora Eliane Kriger de Paiva se aposenta e colegas elogiam sua atuação

O dia 31 de janeiro de 2023 marca uma data importante na vida da servidora de carreira Eliane Kriger de Paiva. Após ter atuado por 20 anos na Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), passando pelos mais diversos departamentos, setores e unidades, Kriger, como era mais conhecida pelos colegas, aposentou o jaleco. A auxiliar de enfermagem tinha 41 anos quando, em 9 de dezembro de 2002, assumiu seu primeiro cargo como assistente na UBS Santa Mônica, onde permaneceu até 2006. Depois assumiu a assistência no antigo NIS III, até 2009. Ainda naquele ano, atuou no apoio técnico da coordenação do Pronto Atendimento Infantil (PAI), passando a assumir a coordenação dessa mesma unidade em 2012. Em 2013 assumiu a coordenação do NIS. No ano de 2015 Eliane ocupou a assessoria do Departamento de Urgência e Emergência, passando no ano seguinte (2016) para a coordenação da Central de Ambulâncias. Naquele mesmo ano assumiu a coordenação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em 2017 foi diretora da Urgência e Emergência. Em 2019 assumiu a gerência da UBSF do Jardim Industrial e em 2021 a gerência da UBSF da Fazendinha e Rio Abaixinho, na área rural de Araucária, onde permaneceu até se aposentar.

“Tive momentos maravilhosos no tempo que atuei na saúde pública, mas também algumas frustrações, sendo a principal delas as limitações e fluxos que tinham que ser seguidos, o que nos impedia de dar um atendimento em tempo hábil ao paciente”, conta.

Dona de um conhecimento inquestionável, Kriger ensinou muitos dos seus colegas, e sua experiência também lhe dá o aval para aconselhar os servidores de carreira que estão iniciando. “A Prefeitura não é apenas um cabide de emprego, não entre pensando em apenas ter estabilidade. Entre pensando em prestar um bom serviço, com responsabilidade. Nunca esqueça que antes de você ser auxiliar, técnico, enfermeiro, médico ou professor, você é um servidor público e presta serviço à comunidade”, aconselha. Kriger também agradeceu todos os colegas que trabalharam com ela. “Façam tudo com excelência, nunca se esqueçam que vocês são servidores públicos antes de qualquer coisa. Obrigada a todos que passaram pela minha vida, cada um deixou alguma coisa esculpida em meu coração. Que Deus abençoe a todos!”, disse.

Antes de trabalhar na Prefeitura de Araucária Eliane já havia passado por outros empregos, inclusive em alguns hospitais. “Comecei a trabalhar com 17 anos, passei por várias empresas, mas no tempo em que trabalhei em outras áreas, o cheiro do hospital me fazia falta”, brincou Eliane.

Reconhecimento dos colegas

A dedicação e o comprometimento da servidora Eliane Kriger de Paiva foram reconhecidos pelos colegas de trabalho. O clínico generalista Alberto Filipak Jr., que hoje atua na área de gestão como gerente de Urgência e Emergência pela FEAS – Fundação Estatal de Atenção à Saúde (FEAS) em Curitiba, disse que foi Eliane quem o recebeu no antigo NIS em Araucária, logo que assumiu o concurso como médico.” Foi um acolhimento um pouco intimidador, pois ela parecia meio brava e era meu primeiro emprego como estatutário. Impressão que foi totalmente errada, pois fui conhecendo a pessoa com um dos maiores corações que já conheci. Eu era o novato e ela apenas estava tendo cautela, porque faria minha avaliação profissional (eu nem sabia que isso existia). Foram uns bons 10 ou 11 anos trabalhando em Araucária, algumas vezes muito próximos e em outros momentos, com contatos eventuais”, relembra o médico.

Além do NIS, Filipak e Kriger trabalharam juntos na UPA, no Departamento de Urgência e Emergência e na SMSA. “Em todos esses lugares ela sempre tinha algo a ensinar, mesmo sem perceber. De forma muito natural, ela conseguia contrabalancear nossas emoções negativas e nos ajudava a encontrar soluções para os mais diferentes problemas. Desconheço outra pessoa que faz o que a Kriger fazia para ajudar os pacientes, não havia o que ela não conseguia para auxiliar as pessoas. Quem a conhece, com certeza ganhou algo de crescimento pessoal”, elogiou o colega.

A responsável técnica de enfermagem da UPA, Kátia Renata Antunes Kochla, também teceu elogios e agradecimentos à colega. “O que falar de uma pessoa tão especial? Penso que não falarei aqui da profissional que ela é, mas da pessoa mais empática que conheci na minha trajetória profissional, e no mundo! A palavra que resume esse período quando fui diretora do Departamento de Urgência e Emergência e ela trabalhava comigo é gratidão! Eliane é uma profissional completa, que não media esforços para cumprir suas atividades. Eu tive o privilégio de tê-la ao meu lado por muito tempo. Esta pessoa incrível, resolutiva e ainda por cima, minha amiga! Desejo somente um lago de águas cristalinas para essa pessoa mais que especial na sua nova etapa!”.

Cinira Rodrigues Queiroz, agente de saúde, trabalhou com Eliane na UBSF do Rio Abaixinho. Para ela, mesmo tendo convivido pouco tempo ao lado da colega, foi possível perceber o quanto ela é especial. “Eu sou suspeita pra falar porque sou apaixonada pela Kriger como pessoa e como profissional. A forma como ela trata as pessoas é muito humana, eu sempre brincava que às vezes ela até fugia dos protocolos para atender bem os pacientes. Já estamos sentindo muita falta dela ela, que também ajudava os colegas psicologicamente, nos dando força. Então, resumindo, admiro muito ela como profissional e como ser humano e sou grata em tê-la conhecido”.

Foto: Raquel Kriger de Paiva.