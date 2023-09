Na última segunda-feira (18/09) denúncias de maus tratos a animais foram feitas por um morador do Tietê. Com o apoio da Guarda Municipal de Araucária, o Delegado e Deputado Matheus Laiola, o Investigador de Polícia Arruda, e as protetoras Adriana, Viviane e Lenir, foram até o local da denúncia, uma área de invasão, especificamente na Rua Miguel Ciulik.

Ao todo, sete cães foram encontrados em péssimas condições e com doenças de pele. Além de três pássaros que estavam em condições precárias. Todos eles foram resgatados, após os cuidados necessários, serão doados.

O responsável pelos animais foi notificado, e as providências cabíveis estão sendo tomadas.

A protetora Viviane explica que os trabalhos na região continuarão a ser realizados, como castrações aos cachorros, tanto para aqueles que estão abandonados, quanto para aqueles que já possuem donos. “Vamos atender as famílias, e já conversamos com todos sobre a situação dos animaizinhos. Eles não podem ficar presos, além da importância de estarem bem cuidados”, relata.

Os cachorrinhos resgatados estão sendo tratados em uma clínica em Curitiba, e as protetoras Viviane e Lenir pedem ajuda com doações para pagar a despesa.

Sete cachorros foram resgatados na área rural e protetora pede ajuda com doações 1

As doações podem ser feitas pela chave Pix 84634650134. Qualquer informação adicional pelo Instagram: @salvando_dogs