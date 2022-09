Setembro Amarelo: Estudantes do Szymanski se confraternizam e celebram a vida

A campanha Setembro Amarelo foi criada com o intuito de conscientizar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. E com tantos casos registrados a cada ano, é imprescindível falar sobre o problema. Ciente dessa importância, o Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski buscou uma forma diferente e descontraída de abordar o assunto com seus estudantes. Nesta sexta-feira (16/09), a instituição promoveu o evento chamado “Setembro Amarelo: Celebrando a Vida”, uma confraternização com foco na valorização da vida.

Foram dois encontros, que aconteceram no momento do recreio nos períodos da manhã e da tarde. “Cada aluno trouxe um prato de doce e de salgado, então fizemos uma espécie de café colonial, compartilhado. Eles também organizaram um show de talentos, onde se inscreveram para apresentações de dança e de música. Foi um momento de muita união entre todos e uma oportunidade de celebrar e valorizar a vida”, disse o diretor Andre Gotfrid.

Sobre a campanha

O Setembro Amarelo é a maior campanha anti estigma do mundo todo, cujo principal objetivo é prevenir o suicídio. Em 2022, o lema é “A vida é a melhor escolha!”